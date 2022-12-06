شكرا لقرائتكم خبر عن الأعرجي: حكومة العراق جادة في الاستفادة من الخبرات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية جادة في الاستفادة من الخبرات الدولية لرفع القدرات في مواجهة التحديات وخاصة المتعلقة بالمخاطر البيولوجية.

وأشار مستشار الأمن القومي العراقي -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- إلى أهمية انعقاد المؤتمر العالمي السابع للسلامة والأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في بغداد، كونه من المؤتمرات المهمة، موضحا أن حكومة بلاده تدعم تلك المؤتمرات وأن هنالك توصيات واضحة برفع القدرات للأجهزة الأمنية والطاقات الأمنية لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف الأعرجي أن المؤتمر يسعى إلى تحقيق أمن مستدام بعيدا عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لافتا إلى أن العراق من الدول التي عانت من هذه الأسلحة التي استخدمت في السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع إسبانيا في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي -في بيان أوردته (واع)- أن ذلك جاء خلال لقاء عبدالله مع السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيز، حيث استعرضا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة العراقية، إلى جانب عدد من الملفات والقضايا المهمة.