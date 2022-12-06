شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي لليمن: يشهد اليمن أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب قبل 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، إن اليمن يشهد أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب قبل 8 سنوات.

وأضاف المسئول الأمريكي -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن الوضع في اليمن هش، والحوثيون يتراجعون عن التزاماتهم، لافتا إلى أن الحوثيين يواصلون احتجاز موظفين تابعين لأمريكا ولم يستجيبوا لجهود إطلاق سراحهم.

وأوضح أن استمرار احتجاز الحوثيين لموظفينا إهانة للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن السعودية تتخذ خطوات استباقية لتأمين الهدنة في اليمن.

وأكد ليندركينج أن المؤسسات اليمنية على حافة الانهيار وهو ما يؤجج الأزمة الإنسانية وعلى المجتمع الدولي مساءلة الحوثيين.