شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يبحث مع نواب فرنسيين بالبرلمان الأوروبي الأوضاع في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان وذلك خلال استقباله اليوم وفدا من النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تييري مارياني وعضوية النواب جوردان بارديلا، أنيكا برونو وجان لين لا كابيل.

وأكد مجلس الوزراء اللبناني أن اللقاء تطرق إلى التطورات التي يشهدها لبنان والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن.

وعبّر الوفد عن تضامنه مع الشعب اللبناني بسبب الأزمات التي يعانيها مشددا على العلاقات التاريخية بين البلدين.