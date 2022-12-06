الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية في الانفتاح على دول العالم وتعزيز العلاقات الدولية

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده لديها استراتيجية في الانفتاح على دول العالم وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان للرئاسة العراقية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس رشيد لوفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، حيث نوه الرئيس العراقي بأن بلاده عانت من مشاكل عدة داخلية وخارجية في السابق، وهي الآن في وضع أفضل خاصة في الجانب الأمني، مؤكدا ضرورة أن يرى العالم الوضع الحقيقي في العراق والتحسّن الذي يطرأ عليه وهو ما ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات والقطاع الخاص.

وأوضح رشيد أن الحكومة العراقية لديها برنامج لتحسين البنى التحتية في مختلف القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب العمل على حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وإقرار مشاريع القوانين المُعلّقة.

من جانبه، أعرب الوفد عن تطلّع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع العراق في جوانب التدريب والاستشارة، والتعاون في المجالات الثقافية وإظهار الحضارة العريقة للعراق أمام العالم.

وفي السياق، أكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة التكاتف وتوحيد الصف ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وبما يُلبي طموحات المواطنين ويعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

وذكر بيان للرئاسة العراقية - نقلته (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس رشيد برئيس "تحالف العزم" مثنى السامرائي، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد، وضرورة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار والعمل على الاستجابة لمتطلبات المواطنين.