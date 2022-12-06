شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الانتخابات التونسية: هناك محاولات لتشويه الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، إن هناك محاولات كبيرة من قبل البعض ومن بينهم أطراف سياسية تسعى لتشويه العملية الانتخابية التشريعية المقررة في 17 ديسمبر الجارى.

وأضاف بوعسكر - في تصريح اليوم الثلاثاء، خلال تفقده لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت - أن الهيئة رصدت تداول صور ومقاطع فيديو مفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تمت للواقع ولا بالمرشحين للانتخابات بأى صلة، وهدفها منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابى، واصفا هذه التصرفات بأنها غير قانونية ولا أخلاقية .

وأكد بوعسكر أن هذه المحاولات البائسة لن تنطلى على الناخب التونسي باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين وقريبون منهم ويمثلون مناطقهم، مشيرا إلى أن مرحلة الحملات الانتخابية التي انطلقت مؤخرا تسير بشكل سلس ودون أي مشكلات.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة مستعدة وجاهزة على جميع المستويات لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، داعيا الناخبين للتوجه لمراكز الاقتراع في هذا اليوم وممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وشفافية.