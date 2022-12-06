شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: مقتل إرهابى يرتدى حزاما ناسفا وإصابة آخر فى كربلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل إرهابى يرتدى حزاما ناسفا، وإصابة آخر خلال عملية أمنية فى كربلاء .

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت قوة من قيادة عمليات كربلاء عملية تفتيش لمنطقة البهبهاني، مشيرا إلى أن القوة تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً وإصابة انتحاري آخر، فيما لا تزال عملية مطاردته مستمرة.

على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 8 مطلوبين بتهم عديدة منها الإرهاب والاتجار بالبشر في 3 محافظات.

وذكرت الخلية أنه من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة تمكنت قوة مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الإرهاب والاتجار بالبشر، في منطقتي الزعفرانية والكفاح ب‍بغداد بالتعاون مع فوج طوارئ بغداد الخامس ومكتب مكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضحت الخلية أن قوة الديوانية وبالتنسيق مع شؤون المخدرات من الإطاحة بثلاثة متهمين يمارسون عمليات الترويج وتجارة المواد المخدرة في مركز مدينة الديوانية وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة، لافتا إلى أن قوة أخرى في النجف الأشرف وبالاشتراك مع شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على مطلوبين اثنين للقضاء.

