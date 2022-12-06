شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد الاجتماع 54 للجنة تنفيذ ومتابعة التكامل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة التكامل الاقتصادى العربى، بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع 54 للجنة التنفيذ والمتابعة، والذى يستمر لمدة 3 أيام.

ويناقش الاجتماع تطورات المنطقة وأية عقبات قد تواجه تطبيق أحكام المنطقة وذلك من خلال بند دائم على جدول أعمال الاجتماع، كما يتناول الاجتماع عشر بنود تتناول العديد من الموضوعات، مقترح المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة للعقبات التي تواجه الدول العربية في مراحل التطبيق، وكذلك استعراض لتجربة دولة الامارات العربية المتحدة في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وكيفية الاستفادة منها في إطار المنطقة.

ويتناول الاجتماع كذلك آليات تطبيق الملاحق الجديدة المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة، وكذلك متابعة أداء فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمختصصين في مجال لمنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.