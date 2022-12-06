شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع المشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة حول أزمة الجفاف بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع المشترك، بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، على مستوى كبار المسؤولين لدعم الصومال في مواجهة موجة الجفاف، التي يمر بها فى المرحلة الراهنة، والتي بدأت منذ شهور، حيث يترأسه الأمين العام لجامعة الدول العربية

الاجتماع، الذي ينعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يهدف فى الأساس إلى تنسيق جهود المنظمات لمواجهة مخاطر الجفاف، والمجاعة التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد.

وعن أهداف المؤتمر، قال الأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، خلال مؤتمر صحفي فى وقت سابق، أن ادراك الجامعة العربية لصعوبة الموقف دفعها للدعوة لاجتماع شامل يضم كل الأطراف الفاعلة فى الصومال، واستنهاض كافة الأطراف للقيام بدور أكبر، بحيث يكون التركيز على 3 مجالات رئيسية وهى الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية، مشيرا إلى أن العمل سيكون على مسارين، أولهما قصير الأجل عبر الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وأما المسار الآخر فيعتمد نطاق زمنى أطول عبر ترميم قدرة الصوماليين على التعامل مع الأوضاع.

وأضاف زكى أن الاجتماع المرتقب لا يهدف إلى الحصول على تعهدات او مانحين، خاصة وأن احتياجات الصومال ضخمة للغاية، وانما لتنسيق الجهد بين المنظومة الإقليمية متمثلة فى الجامعة العربية والجانب الدولى فى إطار الأمم المتحدة لتحقيق مصالح الصومال.