الجامعة العربية تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة

القاهرة - سامية سيد - ينعقد اليوم الثلاثاء، يمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعًا مشتركًا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030) على مستوى الخبراء من وزارتى الصحة والبيئة بالدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (736) الصادر عن دورته العادية الـ 29 التى انعقدت فى الظهران بالمملكة العربية السعودية عام 2018 بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربى الاستراتيجى للصحة والبيئة (2017-2030)، والذى أكدت فقرته الثالثة على: "تكليف مجلسى وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030 ) ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة".

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سيتناول مواضيع من ضمنها مناقشة الخطوات التى اتخذتها الدول العربية الأعضاء فى تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) ورصد لأهم المعوقات التى واجهتها خلال التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة محاور ومشروع جدول الاعمال للمنتدى الوزارى العربى للصحة والبيئة.

وتجدر الإشارة إلى مؤتمر الأطراف 27 الذى انعقد فى نوفمبر 2022 بشرم الشيخ والذى اختتم باتفاق كبير لتوفير تمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان الضعيفة التى تضررت بشدة من الكوارث المناخية.