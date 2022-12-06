شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودي: الصين شريك موثوق للدول العربية في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن الصين شريك موثوق للدول العربية في مجال الإعلام ومختلف المجالات، مؤكدًا أن منتدى التعاون الإعلامي العربي الصيني يعد منصة واعدة للتشاور والتعارف وتنسيق الجهود لتعزيز التعاون الإعلامي العربي الصيني.



جاء ذلك خلال افتتاح القصبي لأعمال منتدى التعاون الإعلامي العربي الصيني، الاثنين في الرياض، بمشاركة أكثر من 150 شخصية من قيادات من أبرز الوسائل الإعلامية العربية والصينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأعرب القصبي عن تطلعه بأن يخرج المنتدى بمبادرات إعلامية جديدة تسهم في تعميق الروابط بين الحضارتين والثقافتين العربية والصينية بما يرتقي لمستوى التطور الذي تشهده العلاقات العربية الصينية في المجالات كافة.

وأوضحت (واس) أن المنتدى تضمن الإعلان عن إطلاق ثلاث مبادرات للتعاون الإعلامي بين المملكة والدول العربية مع الصين، حيث تم إطلاق مبادرة إنتاج برنامج تلفزيوني مشترك بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة ومجموعة الصين للإعلام، ومبادرة "بث الأعمال المرئية الصينية في الدول العربية وبث الأعمال العربية في وسائل الإعلام الصينية" بهدف تعزيز تبادل نشر المحتوى الثقافي والفني والاجتماعي، ومبادرة "تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام العربية والصينية" التي تضمنت تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية والصينية ورفع مستوى الالتزام بحماية مصداقية الأخبار وتبادل الزيارات بين أبرز الإعلاميين في الصين والدول العربية.