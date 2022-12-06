شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الإسلامي: العراق دخل مرحلة جديدة بحكومة قوية وفاعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، أن العراق دخل في مرحلة جديدة بحكومة خدماتية شعبية قوية وفاعلة.



وقال حمودي - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الاثنين إن الأمن والصحة وإيقاف الفساد وتوفير الخدمات من خلال فريق الجهد الهندسي والخدمي، من المهام الأساسية للحكومة العراقية.



وأشار إلى أن تحقيق تلك المهام هو المطلوب من الحكومة الحالية خلال السنة أو السنتين القادمتين، لافتا إلى أن "هناك عملا حكوميا دؤوبا لتوفير الخدمات".



وأضاف أن التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق لا تقتصر على الحكومة الحالية فقط، بل أنها تشمل جميع القوى السياسية والمجتمعية، ويجب أن يتكاتف الجميع لمواجهتها.