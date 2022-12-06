شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يتلقى رسالة من ولى عهد الكويت حول تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، رسالة خطية من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، سفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.