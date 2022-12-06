شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجوم الإجرامى بإقليم روتشورو شرق الكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الإجرامي الذي وقع بإقليم روتشورو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية - فقا لبيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الاثنين - عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأكدت الوزارة وقوف السعودية وتضامنها مع حكومة وشعب الكونغو في هذا المصاب الجلل، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع أمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.