شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: نتطلع للتعاون مع الأمم المتحدة حول النازحين والمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، تطلّع بلاده إلى المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة في العديد من الملفات، بينها ملف إعادة النازحين والتعاون في مجال مواجهة التغيرات المناخية.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "ذلك جاء خلال استقبال السوداني، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، حيث بحثا مجمل ملفات التعاون والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، وسير تنفيذها في مختلف المجالات".