عاهل الأردن يشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع إيطاليا لمواجهة التحديات

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القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع إيطاليا، لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بمكافحة التغير المناخي والأمن الغذائي والطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني إلى إيطاليا، الاثنين، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.



وتناول اللقاء، الذي عقد في القصر الرئاسي في روما بحضور الملكة رانيا العبدالله، وابنة الرئيس الإيطالي لورا ماتاريلا، علاقات الصداقة بين البلدين، وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.



وتم التأكيد على متانة العلاقات التي تربط الأردن وإيطاليا، والحرص على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.



وفي بداية اللقاء الموسع الذي عُقد بحضور كبار المسئولين من البلدين، أعرب الملك عبدالله الثاني عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة والودية والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً الدور المهم لإيطاليا في المنطقة.



من جهته، أشار الرئيس الإيطالي إلى أهمية العلاقات الممتدة التي تربط إيطاليا بالأردن، مؤكداً أهمية التعاون مع المملكة على مختلف الأصعدة.



وخلال اللقاء الموسع، أعاد العاهل الأردني التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد أفق سياسي للتوصل إلى حل عادل وشامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.



وأشار إلى أهمية مواصلة دعم جهود العراق في تعزيز أمنه واستقراره، ليستعيد دوره المحوري في المنطقة.



وفيما يتعلق بالأزمة السورية، لفت الملك عبدالله الثاني إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.



وتحدث العاهل الأردني حول جهود تعزيز التعاون الاقتصادي في الإقليم، وأهمية شمول الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية لتعود بالنفع على المنطقة بأكملها.