شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البحرين عن ترحيبها بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، مؤكدة دعم المملكة لهذا الاتفاق في ظل ما يجمعها من علاقات أخوية تاريخية وثيقة مع جمهورية السودان.



وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق نجاح المرحلة الانتقالية، وتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق في بناء مؤسساته الدستورية والديمقراطية وترسيخ وحدته الوطنية، وتحقيق آماله في الأمن والاستقرار والسلام الدائم والتنمية الشاملة والمستدامة.