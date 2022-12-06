شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الدولة الليبي: لقاء المشري وصالح في الزنتان يبحث توحيد السلطة التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش المجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين ، المقترح المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس بشأن وضع التراتبية للتفاوض مع مجلس النواب الليبي، استعراض ومناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، مناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، بحسب ما أكده عضو مجلس الدولة أحمد لنقي.

أشار "لنقي" إلى مناقشة مجلس الدولة التراتبية في المواضيع المتعلقة في اللقاءات القادمة بين الجانبين على أساس الأيسر والأسهل للجميع دون شرط التقيد بتراتبية معينة تؤخر اي اتفاق بين المجلسين، موضحًا أن اللقاء المرتقب بين رئيسي النواب والأعلى للدولة في مدينة الزنتان نهاية هذا الاسبوع، لمناقشة موضوع المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، دعم اجتماع لجنتي مجلس النواب و مجلس الدولة الليبيين بخصوص القاعدة الدستورية خلال أيام.

وصوت مجلس الدولة في ختام جلسة الاثنين على مقترح المضي بالتوازي في المسارات الثلاثة القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وحكومة موحدة، وذلك بحضور 97 عضوا برئاسة رئيس المجلس خالد المشري.

