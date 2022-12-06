شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: القبض على 12 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، القبض على ثمانية أشخاص تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية بشكل غير شرعي، وعلى أربعة آخرين كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتيار للحدود البحرية خلسة.



وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - "إنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس العاملة بحزوة وطبرقة من إلقاء القبض على ثمانية أشخاص يحملون جنسيات عربية وأجنبية لتعمدهم اجتياز الحدود الجزائرية التونسية"، مشيرا إلى أنه في الإطار نفسه تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس بمنطقة حمام الغزاز من القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية من العملة التونسية، وكانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.



ومن ناحية أخري، نفى مدير مديرية الصحة بالعاصمة تونس طارق بن ناصر صحة ما تردد حول وجود عشرات الأطفال بوحدة العناية المركزة بمستشفى "البشير حمزة" إثر إصابتهم بعدوى بكتيريا "شيغيلا"، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بهذه البكتيريا بالمستشفى اليوم.



وأوضح أنه منذ شهر يوليو الماضي تم تسجيل 87 حالة مصابة بشيغيلا بولاية تونس، وتم إدخال ستة أطفال منهم للعناية المركزة حتى تماثلوا جميعا للشفاء، مضيفا أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالبكتيريا لفتاة تبلغ من العمر (8 سنوات).



وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت الشهر الماضي عن ظهور 96 حالة مصابة بعدوى "شيغيلا"، وتسجيل حالة وفاة واحدة لطفلة بعد تدهور حالتها.



يشار إلى أن جرثومة شيغيلا هي عدوى معوية تنتج عن فصيلة بكتيريا تسمى "شيغيلا"، وتصيب الجهاز الهضمي، وتكمن خطورتها في قدرتها على إصابة الأطفال بالجفاف، بالإضافة إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي للوفاة، وهي من الأمراض شديدة العدوى التي تنتقل عن طريق التلامس.