شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيطالي: الأردن شريك أساسي بالمنطقة ودورها محورى ومتوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن الأردن هو شريك أساسي لإيطاليا في المنطقة، مشيدا بدور المملكة المحوري والمتوازن في الإقليم.



وأعرب عن حرص إيطاليا على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي مع الأردن، خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة والمياه والزراعة والثقافة والآثار.



وشدد الرئيس الإيطالي على حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.