شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وبريطانيا تبحثان التعاون للحد من تأثير التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، مع سفيرة بريطانيا لدى بلادها هيلين ونترتون، سبل التعاون في مجال الحد من تأثير التغيرات المناخية.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن المباحثات تناولت الحد من تأثير التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بتقلص الموارد المائية وتفاقم الشح المائي في ضوء توجهات تونس المحددة لتدعيم مقومات استدامة التنمية، ومنها ترشيد استهلاك الماء وتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم مقومات الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.

وناقش الجانبان، بحضور ممثل إحدى الشركات البريطانية العاملة في مجال تحلية المياه، مشروعا لتحلية مياه البحر ينتج 200 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصحالة للشرب والزراعة.

وأشار البيان إلى أن المشروع يتضمن محورين: الأول يتعلق بانتاج الطاقات النظيفة باعتماد تقنية الخلايا الشمسية من الجيل الخامس، والآخر إنشاء وحدة لتحلية مياه البحر بالقرب من الشريط الساحلي، مضيفا أن المشروع يتميز باعتماده على تكنولوجيات متطورة صديقة للبيئة وتناغمه مع أولويات مقاومة تأثيرات الشح المائي في تونس.