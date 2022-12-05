شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان الأفريقى تبحث مع مسؤول مغربى سبل التعاون فى القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد النعم مياراه، رئيس مجلس المستشارين المغربى، النائب الدكتور محمود سعد وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ونائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإفريقي.

وتناولت الزيارة، بحث مكثف عن سبل التعاون فى مجال الصحة بين المغرب والبرلمان الإفريقى وفرص استثمار المغرب فى المجال الطبي داخل القارة الإفريقية وأيضًا التعاون المشترك فى المجال السياسي والحزبى خاصًة وأن رئيس مجلس المستشارين هو رئيس المهنيين بالإتحاد العمالى وأيضًا النائب محمود سعد يشغل منصب أمين عام المهنيين بحزب مستقبل وطن.

وأكد النائب محمود سعد، على ضرورة بذل أقصى جهد بشأن هذا التعاون فى كافة السياقات التى تم مناقشته، آملين أن تكون هذه الخطوة الكبيرة مثمرة للأجيال القادمة داخل القارة الإفريقية.

الجدير بالذكر، أن النائب الدكتور محمود سعد، نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الأفريقي، شارم أمس الأحد، فى حوار البرلمان الأفريقي التي تحتضنه دولة المغرب الشقيقة، الذي سيعقد اليوم وحتى السادس من شهر ديسمبر.

وناقش البرلمان الأفريقي، السلطة التشريعية والمجتمع المدني، تحت عنوان "شركاء محتملون في مجال تمكين الشباب"، وأيضا "كيف يمكن للشباب تسخير أجندة 2063 للقضاء على الجوع وسوء التغذية؟" و"تمكين الهيئات التشريعية من أجل النهوض بدور الشباب في القضاء على الجوع وسوء التغذية".