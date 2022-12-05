شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية: حملة ممنهجة لتشويه مسار الاستحقاق التشريعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن هناك حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه الانتخابات التشريعية المقبلة، والتأثير على المشاركة في هذا الاستحقاق.



وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الإثنين - أنها رصدت تداول مقاطع فيديو وصور عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية تهدف في مضمونها إلى تشويه المسار الانتخابي والتأثير على الناخبين بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر الجاري.



وأضاف البيان: "تهيب الهيئة بوسائل الإعلام وجميع الناخبين التونسيين بأن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لا تتعلق في أغلبها بمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وإنما تأتي في إطار حملة ممنهجة بقصد تشويه العملية الانتخابية والتأثير على المشاركة في هذه الانتخابات".