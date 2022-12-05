شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: خزينة الدولة "لا تمتلك ترف" دعم المحروقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن خزينة الدولة "لا تمتلك ترف" أن تدعم المحروقات، وسنعكس السعر الدوري لأسعار المشتقات النفطية صعودا وهبوطا.

وقال الخصاونة -خلال مداخلته في الجلسة التشريعية الصباحية اليوم الاثنين والمخصصة لمناقشة سياسة الحكومة بشأن رفع أسعار المشتقات النفطية- إن الحكومة دعمت المحروقات بـ 550 مليون دينار العام الماضي، ولا تمتلك أن تقوم بذلك لأنها "لا تمتلك المال"، فبدعم المحروقات مجددا ترتفع المديونية، ويزداد عجز الموازنة، حيث سنضطر لاستدانة 550 مليون دينار.

ولفت إلى أن حكومته تُكيف وتشخص الواقع وتقول إن الفارق بين الإيراد العام بالوعاء الضريبي المرتفع؛ وما بين إنفاقنا العام الأساسي في الأردن والتي تشكل فاتورة الأجور تقريبا 70% منه هو ملياران تستدينهما الحكومات لتغطية الإنفاق الأساسي ومنذ سنوات.

وفي بداية الجلسة الصباحية للمجلس، انتقد عدد من النواب، الاثنين، تعامل الحكومة مع رفع أسعار المشتقات النفطية "غير المبرر" - حسب وصفهم.