شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بتوقيع الاتفاق السياسي بالسودان.. ويؤكد: إنجاز نحو الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتوقيع على الاتفاق السياسى الإطارى في السودان، اليوم الاثنين، والذى يتضمن توافقاً حول عدد من هياكل السلطة الانتقالية كخطوة نحو تحقيق الوفاق الوطنى السودانى المنشود، مؤكداً التزام الجامعة الكامل بدعم كافة الجهود الوطنية التي تحقق تطلعات الشعب السودانى في إرساء قيم الدولة الحديثة والرشيدة، وتحقيق الاستقرار.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدى، عن أبو الغيط قوله إن هذا الاتفاق يعد انجازاً مهما على طريق العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسى والاقتصادي.

وفى هذا الإطار، دعا الأمين العام المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم اللازم للسودان، بما في ذلك استئناف مؤسسات التمويل الدولية برامجها الإنمائية المختلفة في البلاد.