شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتعهد بالعمل على إنفاذ الاتفاق السياسي الإطاري في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعمل على إنفاذ الاتفاق السياسي الإطاري، من أجل الوصول إلى حكومة وسلطة مدنية وإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد وعودة الجيش إلى الثكنات.

ودعا القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق، إلى الانضمام إليه، حيث سينهي الاتفاق حالة الصراع بين القوى المدنية والقوى العسكرية حتى يضطلع كل منهما بالتزاماته الدستورية.



ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دوقلو، الاتفاق السياسي الإطاري مع المكون المدني لبعض الأحزاب والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان.