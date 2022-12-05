شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السعودية عن ترحيبها بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان، مجددة دعم المملكة للآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وإيجاد)، في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).