شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اللبناني يوافق على صرف 35 مليون دولار لشراء أدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب صرف 35 مليون دولارا من مصرف لبنان المركزي لشراء أدوية وحليب أطفال، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 26 مليون دولار من حسابات وزارة الاتصالات لصالح هيئة "اوجيرو" - شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية وصرف مساعدة اجتماعية قدرها ضعفي الراتب للعسكريين والمتقاعدين.



جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني اليوم في السراي الحكومي برئاسة نجيب ميقاتي، بعد اكتمال النصاب بحضور ١٦ عضوا من بين ٢٤ عضوا، حيث انسحب وزير الشئون الاجتماعية هيكتور حجار قبل نهاية الجلسة.



وشارك في الجلسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الإتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة علي حمية.



وتم رفض البنود التي تحدثت عن القيمة المضافة وفرض ضريبة جمركية جديدة.