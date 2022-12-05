شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من الضباب على المدينة المنورة وتتوقع هطول أمطار رعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبه المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم من ضباب على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس وينبع النخل.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

فيما قال إنه "بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم قد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق. "

وأضاف: "في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير".