شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 6 آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم فى "بيت لحم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطينى وأصيب ستة آخرون، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم "الدهيشة" جنوب محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، إن الشاب الشهيد هو عمر يوسف حسن مناع (22 عاما) أصيب برصاصة في الصدر أدت إلى وفاته ، خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام الاحتلال للمخيم ومداهمة عدد من المنازل، مشيرة إلى أن ستة شبان أُصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف وجرى نقلهم جميعا إلى مُستشفى لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان من المخيم، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

من جانبها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في مُحافظة "بيت لحم" الإضراب الشامل اليوم، داعية جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد مناع.

يذكر أنه وفقا للإحصاءات الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري قد ارتفع إلى 212 شهيدا بمن فيهم عمر مناع، منهم 160 في الضفة، و52 في قطاع غزة.