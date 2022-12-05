طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات والكويت وسحب فى البحرين

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر2022، فى السطور التالية.

قال مركز الأرصاد الجوية السعودية، إن طقس اليوم الإثنين، "بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم قد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق."

وأضاف: "في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير".

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: نصف المتر إلى المتر ونصف

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01والمد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 17:57الثاني عند الساعة 04:57.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:55 والمد الثاني عند الساعة 07:36 والجزر الاول عند الساعة 14:05و الجزر الثاني عند الساعة 02:23.