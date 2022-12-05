شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: الحوار ضرورة لتسوية الصراعات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين أن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار، مشيرا إلى موقف البحرين الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي الى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال مباحثات ملك البحرين، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي يزور المنامة حاليا.

وثمن ملك البحرين التطورات التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين منذ توقيع "اتفاق المبادئ الإبراهيمية" وإعلان تأييد السلام، مما يفتح آفاقا أرحب أمام نشر ثقافة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم.