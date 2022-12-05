شكرا لقرائتكم خبر عن السوداني يدعو إلى مساعدة العراق في إعادة إعمار المواقع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، أن منتدى الحضارات العريقة يمثل فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية، والتعاون في اتخاذ المواقف للحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للدول، ودعم الثقافات والحضارات واستعادة الآثار المنهوبة.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن السوداني استقبل رؤساء الوفود المشاركين في منتدى الحضارات العريقة والمنظمات الدولية، الذي انطلق، الأحد، في العاصمة بغداد بمشاركة عشر دول، حيث نوه السوداني بدور العراق الحضاري عبر التاريخ، وبأن العراق الجديد يسعى لمواكبة التطور في المنظومة الدولية على الصعيدين الإنساني والقانوني وهو منفتح للتعاون مع جميع الأطراف الدولية والمنظمات المتخصصة.



وأكد رئيس الوزراء العراقي إمكانية صياغة مذكرات تعاون ثنائية بين العراق والدول الأعضاء في المنتدى بمجال الثقافة والآثار، داعيًا إلى مساعدة العراق في توثيق تراثه الإنساني من خلال إعادة إعمار المواقع الأثرية وتطوير كفاءة الكوادر العراقية في هذا المجال، مشيرًا إلى إمكانية استثمار المبادئ والأهداف التي أُنشئ من أجلها المنتدى لتكون رسالة في وجه الفكر المتطرّف والعنصري لنبذ خطاب الكراهية والعنف، بوصفه منبرا رائدا لبثّ خطاب الوحدة بين الشعوب.



من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم، ضرورة تضافر الجهود لمنع الإرهاب من الحصول على أي مواد تدخل في صناعة أسلحة غير تقليدية كي لا تشكل خطرا على المجتمعات.



وذكر بيان للوزارة - أوردته (واع) - أن ذلك جاء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السابع للسلامة والأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي الذي جاء تحت شعار (نعمل جميعا من أجل عراق آمن) برعاية مستشارية الأمن القومي العراقية.



وأشار الشمري إلى أن الأمن مسؤولية الجميع ويجب العمل من أجل تقوية جبهة المواجهة وتمكينها في سبيل الحفاظ على السلم والأمن.