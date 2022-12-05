شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد دعمها﻿ الجهود الدولية لتعزيز مساعي الاستقرار والتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء على دعم ومساندة مملكة البحرين لكافة الجهود الدولية من أجل تعزيز مساعي الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع دول العالم لترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة لمواصلة تحقيق التطلعات التنموية المنشودة لبلدان ومواطني المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد البحرينى مع إسحاق هرتزوغ رئيس إسرائيل الذى يزور البحرين حاليا ويرافقه وفد من المسؤولين الاسرائيليين .

كما أكد ولى العهد البحرينى على أن اتفاق المبادئ الإبراهيمية وإعلان تأييد السلام بين البلدين، يؤكدان الحرص المتبادل على تعزيز قيم السلام والتعايش والإخاء، والعمل المشترك على بناء علاقات تعاون بناء ومثمر يحقق مصلحة الجميع.