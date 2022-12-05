شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بغداد الدولي يكشف تفاصيل انفجار إطارين لطائرة الخطوط الجوية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت إدارة مطار بغداد الدولي، سبب انفجار إطارين لطائرة الخطوط الجوية العراقية.

وذكرت إدارة المطار في بيان، أن "إدارة مـطار بغـداد الدولي وبعد التأكد والتنسيق مع قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي والتواصل مع قسم التوكيد والجودة والقسم الفني في شركة الخطوط الجوية العراقية، تود أن توضح مجريات انفجار إطارين لطائرة الخطوط الجوية العراقية أثناء مغادرتها في تمام الساعة 21:20 من مساء الأحد ".

وبينت أن "أسباب عارض انفجار الإطارات هو نتيجة استخدام نظام الكبح الشديد من قبل قائد الطائرة وبسبب ملاحظته من وجود اهتزاز عالي في احدى محارك الطائرة حيث كان الاهتزاز فوق المستوى الطبيعي المسموح به مما جعل قائد الطائرة أن يتخذ قرار سريع بإلغاء عملية الإقلاع وإيقاف الطائرة على الفور حفاظاً على سلامة المسافرين السبب الذي أدى إلى انفجار الإطارات".

وأشارت إدارة المطار إلى أن "عمليات المطار تقوم بفحص دوري لتفتيش مدارجه ، وفي ادناه الرحلات القادمة والمغادرة قبل إقلاع الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية بفارق زمني واضح عن الرحلات الأخرى على المدرج 33R/15L