شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: اعتمدنا مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية لتعزيز الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، بما يعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة.



وشدد السوداني، خلال لقائه مع السفير الصيني لدى بغداد تسوي وي، اليوم الأحد، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، على رغبة العراق في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية، ومجالي الطاقة والاستثمار.



وأكد رئيس الوزراء العراقي، على مشاركة بلاده في القمة (العربية - الصينية) المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض الشهر الجاري.



من جانبه، أكد السفير الصيني حرص القيادة الصينية على إدامة علاقات التعاون والشراكة مع العراق.