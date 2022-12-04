شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تنظم ملتقى دوليا حول "حق المواطن في الوصول للقضاء الدستوري" الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم المحكمة الدستورية الجزائرية الإثنين ملتقى دوليا حول "حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة"، وذلك تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



ومن المقرر أن يشارك في الملتقى، الذي ينعقد على مدار يومين، لفيف من رؤساء المحاكم الدستورية في العديد من دول العالم، ولاسيما تلك العربية والأفريقية، إلى جانب خبراء ومختصين في القانون الدستوري .



كما يأتي انعقاد هذا الملتقى بمناسبة مرور عام على تأسيس المحكمة الدستورية الجزائرية، والتي تم استحداثها بموجب دستور عام ٢٠٢٠، لتحل محل المجلس الدستوري.



وتتولى المحكمة الدستورية الجزائرية في ضوء الصلاحيات الجديدة التي منحها دستور ٢٠٢٠، ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات الحكومية؛ وتتكون من ١٢ عضوا يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة.