شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يبحث مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تيجاني، على هامش مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتم استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن "بن مبارك"، قدم في مستهل اللقاء شكره للحكومة الإيطالية على الدعم السياسي الثابت والمتواصل للحكومة الشرعية في سعيها لإحلال السلام واستعادة مؤسسات الدولة.

وتطرق وزير الخارجية اليمني، إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من اعتداءات حوثية متكررة مستهدفة الأعيان المدنية والمنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط، داعيا إلى دعم إجراءات الحكومة لتنفيذ ذلك القرار.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، دعم بلاده للشرعية في اليمن وللجهود التي تبذل من أجل استئناف المفاوضات الشاملة لتحقيق السلام وإنهاء الصراع، مؤكدا أهمية تجديد وتمديد الهدنة.