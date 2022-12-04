شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتيح تسجيل "البصمة الحيوية" لإصدار التأشيرة للمعتمرين من 5 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد، إتاحة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" للمعتمرين القادمين من 5 دول لإتمام إجراءات إصدار تأشيرات العمرة إلكترونيًا قبل قدومهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في إطار جهود تسهيل إجراءات القدوم لقاصدي الحرمين الشريفين، ورفع جودة الخدمات المُقدمة لهم في منافذ المملكة.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن تسجيل "البصمة" يشمل حاليًا جميع ضيوف الرحمن القادمين من (المملكة المتحدة - تونس - المقيمين في الكويت - ماليزيا - بنجلاديش)، مشيرةً إلى أن إتمام إجراءات التسجيل تتم من خلال تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية بالتسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للمعتمرين.

وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل "البصمة" يشمل (الوجه والعين وأصابع اليدين) وتصوير جواز السفر ذاتيًا عبر التطبيق مما يُمكن طالبي تأشيرة العمرة من تسجيل الخصائص الحيوية إلكترونيًا من قِبل المعتمرين أنفسهم دون الحاجة إلى مراجعة السفارات والقنصليات التابعة للمملكة أو مراكز إصدار التأشيرات في تلك الدول، وتسهيل دخولهم عبر جميع منافذ المملكة.