شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية السورية" تعلن اقتحام خارجين عن القانون لمبنى محافظة السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، اقتحام مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون لمبنى محافظة السويداء وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون قطعت الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء صباح اليوم، واقتحمت مبنى المحافظة وأطلقت عيارات نارية بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة عنصر وعدد من المواطنين الموجودين في المكان، ودخلت إلى المبنى بقوة السلاح، وأحدثت تلفيات في المبنى، وأضرمت النار بالمبنى والسيارات الموجودة بالقرب منه.

وأشارت الوزارة إلى محاولة الخارجين عن القانون اقتحام مبنى قيادة الشرطة، حيث تصدت لهم عناصر حراسة القيادة ما أدى إلى مقتل شرطي.



وأكدت وزارة الداخلية السورية ملاحقتها للخارجين عن القانون وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء وسلامة مواطنيها