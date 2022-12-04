شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين ومستوطنون يقتحمون الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسعة مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شابين من مخيم "جنين" لدى مرورهما بحاجز عسكري في الأغوار شرق محافظة "طوباس"، فيما تم اعتقال شاب من بلدة "بيت فوريك" شرق محافظة نابلس بشمال الضفة الغربية.



وفي منطقة وسط الضفة.. اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة "العيساوية" شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد مداهمة منزل عائلته، فيما تم اعتقال فلسطينيين اثنين من قرية "المغير" على أطراف رام الله.



وفي جنوب الضفة الغربية.. اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من بلدة "دورا" بمحافظة الخليل، وشابا آخر من بلدة "بيت فجار" جنوب الضفة الغربية.

وعلى صعيد الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى، فقد اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس- في بيان صحفي- إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.



وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة، منذ الصباح الباكر، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين الوافدين للأقصى.



وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين بإحياء عيد الأنوار "الحانوكاة" اليهودي داخل باحاته.



وتأتي هذه الدعوات وسط تحذيرات من خطط جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في هذا العيد، الذي يبدأ في 18 ديسمبر الجاري.



ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميًا، ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل".