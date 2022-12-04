شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يستقبل رئيس إسرائيل في أول زيارة له للمنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم، وصول إسحق هرتسوج، رئيس إسرائيل، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية لمملكة البحرين يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث يجري مباحثات ثنائية تتناول تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوكالة، أنه كان في استقبال رئيس إسرائيل لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف، وسلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق، والسفير خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى إسرائيل، وإيتان نائيه، سفير دولة إسرائيل لدى المملكة، وعدد من المستقبلين.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني قال في تغريدة: "اتفاقات أبراهام أثارت تعاونا إقليميا تاريخيا. أدعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط".

وقبيل وصوله البحرين، قال هرتزوج في تغريدة: "سأتداول مع الملك وولي العهد، رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا، بالإضافة إلى القضايا السياسية والتحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ العالمية".