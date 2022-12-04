شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد المضي ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء المعالجات اللازمة وتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي والمواطنين الراغبين في السفر أو العلاج خارج البلاد.

وأكد السوداني - خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم /الأحد/، وفقا لقناة "الإخبارية" العراقية - المضي في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي.

واستمع إلى إيجاز عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي.

وميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق القبض على قيادي بارز في تنظيم (داعش) الارهابي في محافظة بابل وسط البلاد، وتم إحالة الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.