وزير شؤون القدس: المشاركة المرتقبة بمؤتمر القدس تعيد البوصلة الدولية لدعم الشرعية

القاهرة - سامية سيد - قال وزير شؤون القدس الفلسطينى فادى الهدمى، إن مؤتمر القدس المقرر انعقاده فى مارس المقبل، برعاية جامعة الدول العربية، يعد تنفيذا للقرارات التى اتخذتها القمة العربية الأخيرة التى عقدت بالجزائر فى الشهر الماضي.

وأضاف الهدمي، فى تصريحات صحفية فى أعقاب الاجتماع التحضيرى الذى جمعه بفريق من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن الدعوة لانعقاد المؤتمر تأتى فى إطار التأكيد على محورية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

وشدد الهدمى على ضرورة تحقيق زخم دولى للمؤتمر، فى ظل الحاجة لدعم عالمى للشرعية الدولية، فى ظل مخالفة ما يجرى على الأراضى الفلسطينية، وفى القلب منها القدس من جانب، وأحكام القانون الدولى من جانب آخر، وبالتالى تبقى المشاركة من قبل الأمم المتحدة والدول الأخرى من شأنه تعديل البوصلة الدولية.

وأعرب الهدمى عن تطلعه للدور الذى تلعبه مصر وجامعة الدول العربية، باعتبارهما سندا لفلسطين وللقدس وأهلها، فى تلك المرحلة الحرجة التى تشهدها فى ظل الانتهاكات المتواصلة من قبل سلطات الاحتلال.