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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى الألم والتصلب والالتهابات وكذلك مشاكل في الحركة. وعلى الرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة، إلا أن هناك طرقا لمنع الأعراض أو تخفيفها.

نصائح للعاملين في المكاتب لتجنب التهاب المفاصل.. ما هي؟

ونظرا لطبيعة التهاب المفاصل، تلعب الحركة دورا رئيسيا في إدارة الآثار الجانبية.

وأخبرت ناتالي مارش، أخصائية العلاج الطبيعي، موقع "إكسبريس" أنها تلقت استفسارات متزايدة من موظفي المكاتب الذين يعتقدون أن آلام المفاصل ناتجة عن العمل من المكتب.

لكن ناتالي، التي تدير العيادة الفيزيولوجية في هامبشاير، قالت إن تدريب الحركة والقوة "أكثر أهمية" عندما يتعلق الأمر بالوقاية من التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى. يأتي إليّ الكثير من المرضى يشكون من آلام المفاصل، وكثير منهم من العاملين في المكاتب. يبدو أن هذا هو الوقت من العام الذي يبدأ فيه العمل الجاد في التأثير على الناس مع برودة الطقس واقتراب نهاية العام. يعتقد الكثير من الناس أن وضعية الجسم هي أهم شيء في العمل من المكتب - ليس هذا هو الحال. يمكنك الجلوس في وضع مستقيم - الشاشة والكرسي على ارتفاع مثالي - لساعات متتالية، ولكن في نهاية اليوم، إذا كنت ثابتا طوال الوقت، فستظل تعاني من التيبس والألم نتيجة لذلك.

هذا هو السبب في أن من المهم ببساطة النهوض والتحرك".

وحذرت من أن تخطي 10000 خطوة في اليوم لا يكفي "لإحداث فرق".

قالت ناتالي: "10000 خطوة هي هدف جيد، لكن يجب أن تقرن ذلك بـ 150 دقيقة من التمارين الهوائية في الأسبوع وتدريب القوة مرتين في الأسبوع لإحداث فرق. المفتاح هو تقوية عضلاتك حتى تحمي مفاصلك، وهذا سيقلل من خطر الإصابة باضطرابات العضلات والعظام مثل آلام الظهر وآلام الرقبة بالإضافة إلى التهاب المفاصل أيضا في وقت لاحق من الحياة. تدريب القوة لا يعني دائما رفع الأوزان الثقيلة أيضا. يمكن ببساطة رفع أطفالك للعب معهم أو أي نوع من المقاومة التي تشعر بالراحة معها".

أفادت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة American Journal of Obstetrics and Gynecology، أن الاكتئاب يرتبط بالفعل بانخفاض احتمالية إنجاب الأطفال بين الرجال والنساء.

وبالاعتماد على بيانات السجل الفنلندي، فحصت الدراسة، التي شملت أكثر من 1.4 مليون مشارك، الارتباطات بين تشخيص الاكتئاب واحتمال إنجاب الأطفال، وعدد الأطفال المولودين بالفعل، والعمر عند الولادة الأولى لجميع الرجال والنساء المولودين في فنلندا بين عامي 1960 و1980.

وتقول الباحثة الرئيسية، كاترينا غولوفينا، من هلسنكي كوليغيوم للدراسات المتقدمة: "إحدى النتائج الرئيسية هي أن الاكتئاب كان مرتبطا بانخفاض احتمالية إنجاب الأطفال وانخفاض عدد الأطفال بين الرجال والنساء. كما تم ربط الاكتئاب أيضا بعمر أقل قليلا عند الولادة الأولى".

الرجال الذين يعانون من اكتئاب خفيف لديهم احتمالية أقل لإنجاب الأطفال

الرجال المصابون بالاكتئاب لديهم احتمالات أقل بنسبة 33% لإنجاب طفل مقارنة بالرجال غير المصابين بالاكتئاب.

وكان لدى النساء المصابات بالاكتئاب احتمالات أقل بنسبة 15% لإنجاب طفل مقارنة بالنساء غير المصابات بالاكتئاب.

وكانت هناك ملاحظة مهمة مفادها أن شدة الاكتئاب كانت مرتبطة باحتمالية إنجاب الأطفال: فبالنسبة للرجال، حتى الاكتئاب الخفيف كان مرتبطا بانخفاض احتمالية إنجاب الأطفال، في حين تم العثور على الرابط بالنسبة للنساء فقط في الاكتئاب الشديد.

الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية في الارتباط بين الاكتئاب واحتمال إنجاب الأطفال

بحثت الدراسة كذلك في ما إذا كانت هناك أي اختلافات تعليمية في الارتباط بين الاكتئاب واحتمال إنجاب الأطفال.



وتوضح كاترينا غولوفينا: "بين الرجال والنساء الحاصلين على تعليم ثانوي وعالي، كان الاكتئاب مرتبطا بانخفاض احتمالية إنجاب الأطفال وانخفاض عدد الأطفال. أما بالنسبة للمشاركين الحاصلين على التعليم الأساسي، فلم يتم ملاحظة أي ارتباط بين الرجال، بينما كان الاكتئاب لدى النساء مرتبطا بمعدل أعلى لاحتمال إنجاب الأطفال".

وتعد الوقاية المبكرة من الاكتئاب وعلاجه في الوقت المناسب أمرا بالغ الأهمية.

وتشير النتائج إلى أن الاكتئاب هو أحد العوامل المساهمة في انخفاض احتمالية إنجاب الأطفال، وهذا هو السبب في أهمية الوقاية المبكرة من الاكتئاب وعلاجه في الوقت المناسب.

على سبيل المثال، يمكن إجراء فحص الاكتئاب في الوقت المناسب عن طريق زيادة توافر أخصائيي الصحة العقلية أو يمكن إجراؤه بواسطة أطباء التوليد وأمراض النساء ومقدمي خدمات صحة المرأة. بالنسبة للرجال، ينبغي النظر في شدة الاكتئاب، نظرا لأن اكتئابا معتدلا قد تكون له آثار صحية وسلوكية أكثر سلبية بالنسبة لهم مقارنة بالنساء.