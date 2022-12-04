شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تحضيرى بين الجامعة العربية وفلسطين تمهيدا لمؤتمر القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق، اليوم الأحد، اجتماع تحضيري، بين وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الاستعداد لمؤتمر القدس، المقرر انعقاده في شهر مارس المقبل.

وأكدت الأمانة العامة عن استعدادها لتلبية ما تراه الحكومة الفلسطينية حتى يخرج المؤتمر بالشكل الذي يروق لها، حيث دعت العديد من المنظمات الدولية، العاملة تحت إطار الأمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة.

ومن جانبه، أعرب الهدمي عن تقديره لجهود جامعة الدول العربية، من قلب مصر، لدعم الفلسطينيين في مواجهة آلة الاحتلال، الذي يسعي لتقويض الهوية الاسلامية والمسيحية من المدينة المقدسة.

وأضاف الهدمي أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تبقى بحاجة إلى دعم عربي في المرحلة الراهنة، في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال، موضحا أن زيارته للقاهرة جاءت بتعليمات من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد أشتية للتنسيق حول المؤتمر المرتقب، والذي يهدف لحشد الدعم للمدينة المقدسة في مواجهة آلة الاحتلال.