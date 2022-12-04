شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إيقاف الرحلات الجوية فى مطارى أربيل وبغداد بسبب الظروف الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارتا مطاري بغداد واربيل الدوليين، اليوم الأحد، عن إيقاف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية التي يشهدا العراق حاليا.

وقالت إدارة مطار بغداد الدولي - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، انه "تقرر إيقاف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد".

وخاطبت الادارة "جميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار، بانه سيتم الاعلان عن طبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

فيما أكد مدير مطار اربيل الدولي احمد هوشيار- في تصريح له اليوم- أنه "تقرر ايقاف الرحلات الجوية في مطار اربيل الدولي بسبب الضباب".

وتابع ان "اعادة استئناف الرحلات سيكون في الساعة الـ12 ظهراً".