شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يمنح الرئيس الجزائرى وسام النهضة المرصع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسام النهضة المرصع، تقديرا للرئيس تبون وتجسيدا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين .

ومن جهته منح الرئيس الجزائري الملك عبدالله الثاني وسام الأثير من مصف الاستحقاق الوطني، أحد أرفع الأوسمة الجزائرية، تقديرا للعاهل الأردني واعتزازا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وجرت مراسم تبادل الوسامين في قصر الشعب.

وأقام الرئيس الجزائري في قصر الشعب، مساء أمس السبت، مأدبة عشاء رسمية تكريما للملك عبدالله الثاني، الذي يقوم بزيارة الجزائر.

وحضر المأدبة الوفد المرافق للعاهل الأردني الذي يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش، كما حضرها كبار المسئولين الجزائريين.