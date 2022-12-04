شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل 22 شخصا بينهم إرهابيان فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال 22 شخصا بينهم إرهابيان في أربع محافظات.

وذكرت الاستخبارات، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من هذه المحافظات، الأمر الذى أسفر عن القبض على إرهابيين اثنين في قضائي الرمادي والمجر الكبير و20 متهما بقضايا متنوعة في القائم ، والمجر الكبير، والهارثة، والمدينة، والرمادي والموصل.

وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية لمتابعة الخلايا الإرهابية في ربوع البلاد .