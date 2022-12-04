شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون وسلطنة عُمان يبحثان مسيرة العمل الخليجي المشترك ومجالات دعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، مع وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، مسيرة العمل الخليجي المشترك ومجالات دعمها وتعزيزها، وذلك خلال زيارة معاليه للعاصمة العمانية مسقط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تم خلاله استعراض الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانعقاد قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدورتها الـ43 حيث ستتولى سلطنه عمان رئاسة الدورة القادمة .

كما تم بحث سبل تعزيز ودعم المكتسبات الخليجية المشتركة في إطار مجلس التعاون بما يسهم في تلبية تطلعات مواطني دول المجلس الخليجي.