شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، على ضرورة التنسيق العالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل خدمة أبناء محافظة صلاح الدين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني في مدينة تكريت، عددا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين..حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد استعراض المشاكل التي تعاني منها المحافظة، في الجوانب الخدمية والقطاعية المهمة، وسبل معالجتها، ومناقشة عدد من الملفات التي تحتاج إلى عناية الحكومة.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التنسيق العالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإسناد الجهد الحكومي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمشاريع الحيوية في عموم العراق، وكذا دعم الحكومة المحلية في إنجاز ما هو مطلوب منها وفق متطلبات المنهج الوزاري، وأن تكون الجهود مشتركة وفعالة.